Figc: Tommasi, elezioni? Speriamo presto

ROMA, 20 GIU - "Le elezioni? Speriamo di farle il prima possibile. Siamo ancora qui ad aspettare e vedere quale sia la situazione da sbrogliare: non dipende solo da noi". Così il n.1 Aic Damiano Tommasi, dopo l'incontro tra componenti per parlare della situazione della Federcalcio ancora commissariata. In mancanza di una risposta alla richiesta inoltra da oltre un mese "il tema dell'incontro di oggi erano appunto le elezioni - ha precisato Tommasi - vogliamo capire se c'è l'intenzione di convocarle. Al momento sembra di no, vogliamo capire il perché. Purtroppo siamo ancora qui a parlare di questa storia quando invece bisognerebbe parlare di altro". Sull'eventualità di ricorsi in caso di mancata convocazione dell'assemblea da parte del commissario, Tommasi è cauto: "L'ultima cosa di cui ha bisogno il movimento è una querelle legale. Credo però che si debba procedere il prima possibile per ricostituire gli organi dirigenziali della Figc e per iniziare a parlare di contenuti. Abete incandidabile? Non ne abbiamo parlato".