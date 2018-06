Tennis: challenger Milano, c'è Maldini

MILANO, 20 GIU - Paolo Maldini, 50 anni il 26 giugno, e due Millennials della Next Generation, come Felix Auger Aliassime e Nicola Kuhn, saranno i protagonisti dell'Aspria Tennis Cup, trofeo Challenger che si disputerà sulla terra rossa dell'Harbour Club di Milano dal 23 giugno al 1 luglio. Maldini si è aggiudicato, come nel 2017, il doppio con Stefano Landonio e ha quindi conquistato la wild card per il singolare; Aliassime e Kuhn invece sono alla ricerca di punti per qualificarsi alle Next Gen Atp Finals, che nel mese di novembre saranno disputate alla Fiera di Rho. Al tabellone sarà iscritto anche l'ex numero 5 della classifica Atp Tommy Robredo (vincitore di questo torneo nel 2012). Partirà invece dalle qualificazioni un altro ex top 10, Nicolas Almagro: lo spagnolo, 33 anni, ha scelto proprio l'Aspria Tennis Cup per ripartire dopo un lungo infortunio. Tre gli italiani che cercheranno di sfruttare il fattore campo: l'eterna promessa Gianluigi Quinzi,il padrone di casa Andrea Arnaboldi e il napoletano Lorenzo Giustino.