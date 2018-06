Scherma: Europei, oro fioretto donne

NOVI SAD, 20 GIU - L'inno di Mameli risuona a Novi Sad. La quinta giornata di gara regala all'Italia il primo oro degli Europei 2018. Il titolo continentale arriva grazie alla squadra di fioretto donne che ricorda di essere il Dream Team e supera in rimonta, al rush finale, la Russia per 41-40. La formazione azzurra, composta da Arianna Errigo, reduce dall'argento individuale, Alice Volpi (bronzo), Camilla Mancini e Chiara Cini, dopo aver superato ai 4/i l'Ucraina per 45-26 e con lo stesso score la Germania in semifinale, si ritrova in finale contro la Russia. Dopo un inizio negativo per le azzurre, la Mancini con un parziale di 8-2 contro l'olimpionica Deriglazova riporta l'Italia avanti. Ma la Russia rimonta e va avanti sul 37-33. E' Alice Volpi a salire in pedana per l'ultima frazione. Stoccata dopo stoccata, riesce a rimontare fino al 40-40 a 15'' dalla fine. La fiorettista senese mantiene la calma e sull'avanzata della russa Ivanova piazza la stoccata del 41-40: è oro.