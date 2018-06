Basket: Olimpia Milano cambia sponsor

MILANO, 21 GIU - L'Olimpia Milano, dopo sette anni e sette trofei vinti cambia sponsor, passando da EA7 a AX Armani Exchange, come comunicato dallo stesso club attraverso una nota. Un avvicendamento tra i due marchi di proprietà del patron Giorgio Armani dettato da esigenze aziendali, per dare maggiore visibilità al marchio AX. AX lo scorso anno era lo sponsor dell'Olimpia in Eurolega, dalla stagione 2018/19 sarà invece presente sulle maglie anche nelle tre competizioni nazionali, la Supercoppa, la Coppa Italia e la Serie A. EA7 Emporio Armani resta come fornitore tecnico.