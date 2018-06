Volley: NL, per azzurri è decisiva

ROMA, 21 GIU - Al 'Pala Panini' tutto è pronto per il quarto e ultimo round di Volleyball Nations League. Da domani, infatti, nello storico impianto modenese scenderanno in campo Italia, Francia, Russia e Stati Uniti nelle partite valevoli per la pool n.20. Per Blengini e i suoi ragazzi è il momento più importante di questa Fase Intercontinentale: occupando la settima posizione in graduatoria, infatti, la formazione tricolore è chiamata a disputare tre prove di carattere per rosicchiare qualche punto alle avversarie della pool che la precedono in classifica sperando, al contempo, che una delle dirette concorrenti (Serbia su tutte) compia qualche passo falso. La nazionale italiana potrà contare sul pubblico di casa, con gli organizzatori che sperano di poter annunciare il sold out quanto prima.