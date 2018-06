Mondiali. Argentina-Croazia 0-3

ROMA, 21 GIU - Una debacle frutto di una stupidaggine di Caballero, di una perla di Modric e di un gol a tempo scaduto di Rakitic rischiano di mandare a casa anzitempo l'Argentina dal Mondiale russo. Dopo il brutto 1-1 contro l'Islanda all'esordio, l'Albiceleste perde, e male, 3-0 contro la Croazia che passa agli ottavi. A Novgorad, un'altra brutta prestazione della squadra di Sampaoli che nonostante i cambi (fuori Di Maria e Biglia) mette in campo una squadra raffazzonata, con poco idee e senza nerbo. Ne fa le spese Messi, spaesato e inconcludente come poche volte a cui non ha fatto bene nemmeno l'ingresso di Huguain e Dybala, quando la frittata era fatta. Ci aveva pensato Caballero con uno sciagurato passaggio a Rebic che, tutto solo, ha imbucato. Argentina avanti a testa bassa ma senza occasioni vere e così Modric al 35' ha chiuso i conti con un gol a giro che si infila nell'angolino. Rakitic nel recupero ha reso ancora più amara la serata di Messi il cui futuro passa adesso dal risultato di Islanda-Nigeria domani in campo