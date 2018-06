Vela: 'Buon Vento' a UnoMattina Estate

ROMA, 21 GIU - 'Buon Vento' a "UnoMattina Estate". Domani alle 7.50 su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata della Rubrica con Giulio Guazzini giornalista di Raisport velista e volto della vela in Tv. Dopo la puntata di apertura dedicata alla sicurezza sarà la volta del fascino intramontabile delle regine del mare di scena nelle acque del Tirreno, a Santo Stefano, in occasione dell'Argentario Sailing Week manifestazione riservata alle imbarcazioni d'epoca iscritte al circuito delle regate Panerai. Fra le curiosità l'intervista con Alessandra Angelini la giovanissima armatrice di Marga, un rarissimo 10 metri Stazza Internazionale e le immagini esclusive di Manitou, splendido cutter aurico appartenuto al Presidente degli Stati Uniti JF Kennedy. Gioiello della marineria internazionale era chiamata la Casa Bianca galleggiante, ma è passata alla storia per la vasca armatoriale situata nella cabina di poppa che avrebbe ospitato Marylin Monroe. Riflettori puntati anche su Santana imbarcazione appartenuta a Humphrey Bogart.