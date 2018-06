Mondiali: Simeone, Argentina allo sbando

ROMA, 22 GIU - Va giù duro il 'cholo' Simeone dopo il brutto ko dell'Argentina. Complice una conversazione privata con il vice all'Atletico Madrid, German Burgos, Simeone ha detto che l'Albiceleste "è una squadra anarchica, senza leadership. Quello che sta succedendo adesso è quello che è accaduto alla nazionale negli ultimi quattro anni", spiega in un audio su WhatsApp finito sulla rete e ripreso dalla stampa spagnola. Messi è "molto bravo, ma lo è perché è affiancato (al Barcellona, ndr) da giocatori straordinari. Se dovessi scegliere uno fra lui e Ronaldo per una squadra normale, chi sceglieresti?", chiede. In ogni caso Simeone pensa che ala fine l'Argentina passerà il turno: "Spero di non sbagliarmi, ma passerà, dipende dall'Islanda. È chiaro che oggi nello spogliatoio si stanno prendendo a pugni - aggiunge - e poi il portiere... dimmi la verità, l'aveva già fatto: contro la Spagna, contro l'Italia, e io ti dissi 'è un peccato che non abbiano segnato, così si sarebbero resi conto che se sbagli al Mondiale, è gol...".