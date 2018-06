Pradè, l'addio alla Samp è difficile

GENOVA, 22 GIU - "Nella mia testa avevo voglia di altre cose, non c'è minimo contrasto con nessuno". Nel giorno del saluto alla Sampdoria Daniele Pradè, ormai ex responsabile dell'area tecnica blucerchiata, tiene a precisare che il suo non è un addio dettato da divergenze. "Lasciare la Samp non è una cosa facile, ma una scelta difficile che è maturata la settimana dopo la fine del campionato. Il mio lavoro è fatto di cambiamenti e di motivazioni. Amo lavorare con le idee e la fantasia e sono molto passionale e quello che mi ha proposto il presidente Pozzo è proprio questo. Futuro all'Udinese quindi con la Sampdoria che ha già trovato in Walter Sabatini il sostituto. "Un consiglio? No. È una persona seria e preparata. Piuttosto gli auguro di vincere un titolo". L'ultimo augurio al presidente Ferrero: "Spero riesca a recuperare il rapporto coi tifosi".