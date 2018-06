Mondiali: Croazia, stampa esalta Modric

ZAGABRIA, 22 GIU - "Una favola croata": il successo con l'Argentina fa volare in alto le quotazioni della nazionale a scacchi ai Mondiali di Russia. La stampa locale ha solo parole di elogio per l'impresa contro l'Argentina. La Croazia non ha dato scampo a Messi e compagni, con il numero 10 del Barcellona vero fantasma in campo, al pari degli altri giocatori. 'Una favola croata', titola il quotidiano di Zagabria Vecernji list. "I croati hanno demolito l'Argentina di Messi con una vittoria meravigliosa". 'Una serata memorabile con Modric che e' diventato Messi', il titolo dell'altro giornale della capitale Jutarnji list. Per TVN1 si e' trattato di 'Una lezione croata di calcio', con l'Argentina umiliata. Secondo i media serbi, i giocatori croati avrebbero festeggiato il 3-0 sull'Argentina cantando nello spogliatoio un motivo patriottico e ultranazionalista che glorifica il vecchio regime filofascista degli ustascia al potere in Croazia durante la seconda guerra mondiale.