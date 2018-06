Diritti tv: per Serie B chiusura a breve

MILANO, 22 GIU - "È un momento particolare per i diritti tv della Serie B, ci sono incontri continuativi che dovrebbero portarci tra pochi giorni a chiudere il discorso per il prossimo triennio". Il direttore generale della Lega Serie B Paolo Bedin ha commentato così la situazione relativa alla vendita dei diritti tv del campionato cadetto per il prossimo triennio "Il presidente Balata è assente proprio perché impegnato in alcuni incontro per i diritti tv. Sono interessati al nostro campionato alcuni player classici come Sky - ha proseguito Bedin a margine della presentazione dell'accordo con BKT -, ma anche nuovi player internazionali e innovativi. Le opzioni sono aperte, la decisione finale verrà presa in assemblea. Sul valore c'è ancora margine di crescita, ma siamo in linea con le altre seconde divisioni in Europa", ha concluso il dg della Lega Serie B.