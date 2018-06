Mondiali: ct Svezia detta la tattica

MOSCA, 22 GIU - Difesa e contropiede: è la tattica che la Svezia adotterà domani nel match contro la Germania, per la seconda giornata del Gruppo F del Mondiale russo. "Sappiamo che la Germania avrà maggiore possesso palla, quindi la nostra difesa sarà molto importante", ha spiegato il ct svedese Jan Andersson alla vigilia del match che si giocherà domani al 'Fisht Stadium' di Sochi. "Abbiamo un'idea abbastanza chiara su come giocherà la Germania e sappiamo come affrontarla", ha aggiunto il tecnico che si affiderà allo schema tattico messo in campo, con successo, dal Messico. "In ogni caso non ci baseremo solo sull'ultima partita della Germania" ha aggiunto Andersson che ha detto di immaginarsi "una Germania che giocherà diversamente".