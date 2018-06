Atletica: Tortu 9.99 sui 100

MADRID, 22 GIU - Storica impresa per l'atletica azzurra. La compie il ventenne Filippo Tortu che batte il record italiano dei 100 metri che, da 39 anni, apparteneva a Pietro Mennea. Il ventenne sprinter delle Fiamme Gialle ha corso i 100 metri in 9.99 (vento +0.2) al meeting di Madrid, migliorando così il primato nazionale della 'Freccia del Sud' che resisteva da quasi 39 anni, 10.01 a Città del Messico realizzato il 4 settembre 1979. Tortu diventa il primo italiano della storia a correre sui 100 metri sotto i 10 secondi. A Madrid lo ha battuto soltanto il cinese Su Bingtian, in 9.91.