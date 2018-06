Petkovic, politica stia fuori da sport

ROMA, 22 GIU - "E' chiaro che nel momento del gol un calciatore sente emozioni particolari. Però credo che tutti noi dobbiamo lasciare fuori la politica dal calcio". Così, nel dopopartita di Serbia-Svizzera, il ct elvetico Vladimir Petkovic, bosniaco di origini croate naturalizzato svizzero, risponde alla domanda sui gesti di esultanza di Xhaka e Shaqiri, e il loro gesto dell'aquila. In passato Petkovic ha fatto anche il volontario alla Caritas, ma ora si dedica al 100% al calcio e dice che "bisogna concentrarsi sul football, una cosa, e una passione, che unisce le persone. Ed è importante mostrare rispetto". Così invece, sullo stesso argomento, il ct della Serbia Mladen Krstajic: "non ho commenti da fare, io sono un uomo di sport e non faccio caso a certe cose. Sono sempre stato così, e continuerò ad esserlo".