Atletica: Del Piero esalta Tortu

ROMA, 23 GIU - "Grazie a tutti!!". Gioia e riconoscenza che corre veloce anche sui social targata Filippo Tortu in arrivo in Italia a Malpensa dopo la storica impresa del record italiano sui 100 metri piani (9''99) che va a migliorare il primato di Pietro Mennea. Davvero tanti i complimenti e gli attestati di stima social per le emozioni regalate ieri al meeting di Madrid dall'azzurro e tra questi anche quelli dell'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero che ricorda un particolare aneddoto: ''Qualche mese fa alla LUISS la moglie di Pietro Mennea, Manuela, ha consegnato a #Tortu la borsa di studio intitolata al suo grande Marito.Filippo - aggiunge l'ex giocatore della Nazionale - ha battuto il record di Pietro sui 100 metri che resisteva da quando ero bambino. Lo sport regala sempre storie speciali..."