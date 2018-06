ROMA, 23 GIU - "Non è andata male, il meteo è stato abbastanza buono". Lewis Hamilton sorride e festeggia direttamente in pista a Le Castellet, dopo aver firmato con la sua pole position (75/a della carriera) il ritorno della Formula 1 in Francia. "La Q3 - aggiunge il campione del mondo della Mercedes - è andata così così, bellissimo tornare qui in Francia. Sono davvero entusiasta, ci stiamo divertendo molto".