Cairoli a Rossi, vediamo chi fa prima 10

ROMA, 24 GIU - "Valentino ha fatto la storia del motociclismo in Italia e grazie a lui abbiamo avuto anche noi del motocross più attenzione a livello mediatico. Lui ce la metterà tutta, se non quest'anno l'anno prossimo e cercheremo di fare un po' a gara a chi arriva primo a conquistare dieci titoli mondiali". A un passo dai dieci mondiali del recordman assoluto Stefan Everts, Tony Cairoli rinnova la sfida a Valentino Rossi. Il nove volte iridato di motocross era oggi presente a Villa Borghese, a Roma, ospite della Red Bull Soapbox Race 2018, la gara gratuita e aperta al pubblico per piloti amatoriali di folli vetture fatte a mano. Dopo il successo nell'ultima tappa del mondiale, e in vista della prossima tappa in Indonesia, ora la distanza che separa Cairoli da Jeffrey Herlings è di soli 12 punti: "L'obiettivo è recuperare - ha precisato il siciliano - noi ce la mettiamo sempre tutta. Il campionato è ancora lungo, speriamo di andare sempre a podio e di essere costanti. Poi a fine anno si vedrà".