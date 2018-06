Nainggolan verso Milano,tifosi in attesa

MILANO, 24 GIU - Sono ore di attesa a Milano per l'arrivo di Radja Nainggolan. Il centrocampista, prossimo al trasferimento all'Inter, sta raggiungendo l'hotel Meliá in automobile da Roma. Proprio all'esterno dell'albergo è presente uno sparuto numero di tifosi, che lo attendono per il primo abbraccio. Domani mattina Nainggolan sosterrà le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano e poi si sposterà al Coni per ottenere l'idoneità sportiva. Poi, con ogni probabilità, andrà in sede per apporre la firma sul contratto con l'Inter.