Auto:Civm,Magliona firma podio ad Ascoli

ROMA, 24 GIU - Nel round che ad Ascoli segnava la doppia validità per Campionato Italiano ed Europeo della Velocità Montagna Omar Magliona ha di nuovo imposto la propria legge nel gruppo dei prototipi E2Sc e ha pure guadagnato il terzo gradino del podio assoluto al volante della Norma M20 Fc Zytek curata dal Team Faggioli e gommata Pirelli. Il driver sardo della scuderia siciliana Cst Sport ha lottato sempre ai vertici in una vibrante 57^ Coppa Paolino Teodori e sulla sports car francese ha regolato tutta la concorrenza diretta, che nel settimo round dell'Europeo (e quarto di Campionato Italiano) comprendeva anche i piloti d'oltralpe, confermandosi dominatore della sua categoria e mantenendo pure la leadership nell'assoluta del Tricolore. In questo 2018, il risultato colto ad Ascoli si aggiunge alle vittorie del Nevegal e di Fasano e all'altro terzo posto firmato a Verzegnis. Sui 5031 metri del tracciato che da Colle San Marco porta a San Giacomo il crono totale fatto registrare da Omar è stato di 4'23"03