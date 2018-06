Ct Polonia, domani è un altro giorno

ROMA, 24 GIU - Il destino di Adam Nawalka, ct della Polonia e a suo tempo compagno di squadra del presidente federale Zibì Boniek, appare segnato: l'esonero è dietro l'angolo. Le due sconfitte mondiali con Senegal e Colombia hanno provocato l'addio precoce a Russia 2018, anche se c'è ancora da giocare la partita contro il Giappone. Ma a fine partita Nawalka risponde così a una domanda sul suo futuro: "domani è un altro giorno...". Poi parla della partita. "Penso che i miei abbiano giocato bene - dice Nawalka . La verità è che abbiamo perso contro un'avversaria molto forte, e dobbiamo accettarlo. Il match è stato in equilibrio fin quando abbiamo concesso loro il primo gol, poi abbiamo cambiato il nostro sistema adottandone uno più offensivo ma non è servito. Sono triste per la sconfitta". Decisamente dispiaciuto anche la 'stella' polacca Robert Lewandowski. "Abbiamo lottato, e fatto ciò che potevamo - dice - ma non è stato abbastanza. Molte cose in questo Mondiale non sono andtae come speravamo, e ci è mancata qualità".