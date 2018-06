Nations League, Italia battuta da Usa

MODENA, 25 GIU - Si chiude con una sconfitta per 0-3 (23-25, 17-25, 27-29) contro gli Stati Uniti la prima edizione della Volleyball Nations League per l'Italvolley che questa sera non è riuscita a regalare la seconda soddisfazione consecutiva al numeroso pubblico modenese che ha affollato le tribune del PalaPanini. Data la vittoria della Polonia sull'Australia di questa mattina, l'Italia, è scesa in campo consapevole del fatto che la qualificazione alle Finali non sarebbe stata possibile, e questo ha condizionato la prova degli uomini di Blengini che hanno comunque provato a chiudere nel migliore dei modi la loro manifestazione chiusa all'ottavo posto finale.