Mondiali: 3-0 alla Russia, Uruguay è 1/o

ROMA, 25 GIU - Uruguay batte la Russia 3-0 e si prende il primo posto del Gruppo A, proprio davanti ai padroni di casa. Negli ottavi la squadra di Tabarez troverà la seconda del Gruppo B (una tra Spagna, Portogallo e Iran). A Samara non c'è stata mai partita, con la 'Celeste' che dopo 36' aveva già chiuso la pratica, grazie al raddoppio arrivato da un'autorete propiziata da un tiro da lontano di Laxalt (23') e al 'rosso' per doppia ammonizione a Smolnikov. La Russia? non pervenuta. Il doppio successo iniziale contro Arabia ed Egitto aveva un po' fatto sognare il tifo di casa, ma davanti a un avversario di ben altra caratura, si sono evidenziati tutti i limiti della squadra anche se con l'attenuante del giocatore in meno. Ben altra impressione invece quella lasciata dalla squadra di Tabarez (ancora con la difesa imbattuta) che ha messo in mostra un'ottima condizione fisica, oltre l'estro dei suoi solisti, come testimonia il gol al 95' di Cavani, al suo primo sigillo mondiale.