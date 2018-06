Cheryshev "Uruguay top, Russia migliori"

SAMARA, 25 GIU - "Gli uruguaiani sono tra i giocatori più forti del mondo e giocano nei migliori campionati. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e continuare a migliorare". Lo ha detto l'attaccante della Russia Denis Cherishev dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Uruguay, che relega la nazionale di casa al secondo posto del girone A. "Sapevamo come dovevamo giocare, ma abbiamo sbagliato in alcune occasioni. Ora dobbiamo imparare dai nostri errori, altrimenti la prossima volta restiamo fuori". Riguardo a un possibile incontro con la Spagna agli ottavi, Cheryshev è speranzoso. "La Spagna? Una delle favorite di questo mondiale. Ma noi abbiamo le nostre armi e dobbiamo usarle per cercare di vincere".