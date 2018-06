'Marca', il Napoli interessato a Kovacic

ROMA, 26 GIU - Il Napoli si aggiunge alla lista delle squadre italiane interessate a Mateo Kovacic. Dopo Juventus e Roma, anche il club azzurro, scrive 'Marca', è pronto a fare un'offerta per arrivare al centrocampista del Real Madrid, che nell'estate del 2015 lo pagò 30 milioni di euro per prelevarlo dall'Inter per accontentare Rafa Benitez che lo aveva apprezzato a Milano. Lo stesso Kovacic ha più volte espresso il desiderio di cambiare maglia e, visto il numero di proposte arrivate, il Real sarà probabilmente costretto ad accontentare il nazionale croato, anche se il suo contratto scade solo nel 2021. La volontà del giocatore di andarsene è forte. Resta da vedere chi saprà mettere sul piatto l'offerta giusta, tale da soddisfare una società come il Real Madrid e convincerla a privarsi dell'ancor giovane (24 anni) Mateo.