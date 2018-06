F.Molinati e Woods al Quickens Loans

ROMA, 26 GIU - Francesco Molinari sceglie l'America. L'azzurro giocherà il Quickens Loans National (28 giugno - 1 luglio), torneo del PGA Tour, rinunciando dunque alla HNA Open de France, terzo evento stagionale delle Rolex Series European Tour. Prenderà parte alla volata verso la FedEx Cup e sul green del TPC Potomac at Avenel Farm (par 70), nel Maryland (Stati Uniti), tenterà il colpo grosso in una rassegna che vedrà in campo tanti campionissimi della disciplina. Tra questi anche la leggenda Tiger Woods, che dopo la delusione rimediata allo Us Open insegue il ritorno alla vittoria che manca dal 2013, anno dell'ultimo trionfo nel WGC-Bridgestone Invitational. Nel fied pure il campione in carica Kyle Stanley e Rickie Fowler (n.8 al mondo).