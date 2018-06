PSG su Pogba, proposto Verratti a United

ROMA, 26 GIU - Marco Verratti in cambio di Paul Pogba? Si può fare. Lo scrive il Sun, rivelando che il Paris Saint-Germain è disposto a offrire il playmaker italiano per ricevere in cambio le prestazioni del potente centrocampista francese, ex Juve. E' noto che Pogba, assistito dal proprio agente Mino Raiola, ha chiesto al Manchester United, club proprietario del suo cartellino, di lasciare l'Inghilterra, perché non è mai riuscito a entrare nelle grazie dell'allenatore José Mourinho. Pogba è attualmente impegnato nei Mondiali con la Nazionale francese.