Marquez, ad Assen per crescere ancora

ROMA, 26 GIU - "Arriviamo da una buona giornata di test in Catalogna, ma Assen è una pista molto diversa rispetto a Montmeló, quindi sarà interessante vedere come andremo. Finora siamo stati a un buon livello più o meno ovunque e siamo riusciti a ottenere buoni risultati su circuiti diversi, quindi siamo convinti di andare bene anche ad Assen". Marc Marquez arriva in Olanda in vetta alla classifica mondiale della MotoGp, 27 punti davanti a Valentino Rossi. "Mi piace la pista, la 'Cattedrale' delle corse in moto - dice lo spagnolo della Honda - Qui i fan sono sempre molto appassionati. E' bello avere un piccolo vantaggio nel campionato, ma la stagione è in buona parte da correre. Ci sono molti piloti per i quali il titolo è ancora possibile, quindi dobbiamo continuare a lavorare e cercare di ottenere il miglior risultato possibile".