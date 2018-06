Nba: Harden Mvp, battuto LeBron James

WASHINGTON, 26 GIU - La guardia degli Houston Rockets James Harden ha vinto per la prima volta il titolo di miglior giocatore Nba (Mvp, most valuable player), battendo la star dei Cleveland Cavaliers LeBron James (già 4 volte Mvp) e Anthony Davis dei New Orleans Pelicans. E' il terzo giocatore dei Rockets ad aggiudicarsi il riconoscimento. Durante la cerimonia di premiazione Harden ha ringraziato la madre, ricordando che e' la sua "spina dorsale". Nella scorsa stagione la guardia di Houston ha segnato una media di 30,4 punti a partita, conquistando 8,8 assist e 5,4 rimbalzi. I Rockets hanno vinto la Western conference ma sono stati battuti dai Golden State Warriors nella finale di conference dei playoff Gli altri riconoscimenti sono andati alla guardia dei Philadelphia 76ers Ben Simmons (miglior rookie), al centro degli Utath Jazz Rudy Gobert (miglior difensore) e Dwane Casey (miglior coach), licenziato dai Toronto Raptors per aver perso nei playoff con i Cavaliers dopo aver concluso la Eastern Conference al primo posto.