Open de France al via con tutti i big

ROMA, 27 GIU - Al via l'Open de France di golf, sul green i big europei e mondiali. Al Le Golf National di Parigi, teatro della prossima Ryder Cup (28-30 settembre), sfida stellare da domani nel terzo degli otto eventi delle Rolex Series European Tour. Da Justin Thomas (n.2 mondiale al debutto stagionale sul massimo circuito europeo, 'qui campo magnifico') al campione in carica Tommy Fleetwood. Sfida nella sfida in Francia, in campo pure gli spagnoli Jon Rahm, Sergio Garcia e Rafa Cabrera Bello. E ancora: gli inglesi Ian Poulter, Tyrrell Hatton, Matthew Fitzpatrick e Ross Fisher, lo svedese Alex Noren, il tedesco Martin Kaymer, il danese Thorbjorn Olesen, il cinese Haotong Li e il belga Thomas Pieters. In gara pure tanti italiani, da Matteo Manassero a Renato Paratore, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Andrea Pavan e Lorenzo Gagli. Senza dimenticare il britannico Matt Wallace (fresco vincitore del BMW International Open). Non ci sarà Francesco Molinari, impegnato nel Quicken Loans National (torneo del PGA Tour).