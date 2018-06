Sampaoli a Messi "Metto dentro Aguero?"

ROMA, 27 GIU - Alla fine è andata bene e l'Argentina tira un sospiro di sollievo ma l'Albiceleste se l'è davvero vista brutta ieri sera, con Rojo che ha risolto solo a una manciata di minuti dalla fine. Oggi sorride un Paese intero, sorride Jorge Sampaoli e sorride Leo Messi, ieri protagonista in campo in una duplice veste. Almeno stando al video di TyCSports in cui si vede il ct della Seleccion che nel secondo tempo durante una pausa di gioco chiama la 'Pulce' a bordocampo e gli chiede: "Lo pongo El Kun? (lo faccio entrare Aguero?)". La risposta deve essere stata positiva perché, tempo pochi minuti, e l'attaccante del City entra in campo al posto del difensore Tagliafico al 35' della ripresa per un arrembaggio che alla fine ha portato alla vittoria. Per il contestatissimo tecnico dell'Argentina si tratta dell'ennesima bufera dopo le contestazioni della squadra (smentite però dalla federazioni), il rischio esonero e anche vicende extracampo (accuse di presunte molestie nei confronti di una cuoca della federazione).