Ciclismo: cade olimpionica Vogel,è grave

ROMA, 27 GIU - Il mondo del ciclismo è in ansia per il grave incidente in cui è rimasta coinvolta la pluricampionessa olimpica e mondiale della pista Kristina Vogel. L'atleta, mentre si sta allenando sulla pista di Cottbus, in Germania, si è scontrata con un altro ciclista, cadendo pesantemente sull'asfalto. Subito trasportata in ospedale (prima a quello di Cottbus e poi in elicottero a Berlino), la Vogel, secondo quanto riferito dalla federazione tedesca, avrebbe subito una "grave lesione del midollo spinale", aggiungendo che "c'è massima preoccupazione" per le sue condizioni. Kristina Vogel è una specialista delle discipline veloci e in carriera ha colto due titoli olimpici e un bronzo (tra Londra e Rio), oltre a ben 11 titoli mondiali (oltre a un argentino e quattro bronzi) e quattro europei.