Milan:sentenza Uefa, un anno senza coppe

MILANO, 27 GIU - Il Milan è fuori dalle Coppe per un anno. Il club rossonero - dice la sentenza Uefa - "non potrà partecipare alla prossima competizione europea a cui è qualificata". Lo ha deciso la camera giudicante. "Il club non potrà partecipare alla prossima competizione Uefa per club a cui è qualificata nelle prossime due stagioni (una competizione sola nella stagione 2018/19 o in quella 2019/20, in caso di qualificazione)", spiega il dispositivo, e il Milan sconterà la sanzione nella stagione alle porte, non disputando quindi la prossima Europa League, come confermano anche fonti del club rossonero. Come si legge in una nota della Uefa, la camera giudicante dell'Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB) ha preso una decisione sul caso AC Milan per la violazione delle norme del fair play finanziario, in particolare per la violazione della regola del pareggio di bilancio. Il club sette volte campione d'Europa, potrà presentare ricorso entro dieci giorni dal momento in cui ha ricevuto la decisione.