Malagò: Spiace per Milan,speriamo in Tas

ROMA, 28 GIU - "Ho sempre mantenuto doverosamente un profilo di rispetto per le istituzioni, ma non c'è dubbio che la sentenza Uefa sul Milan affossa un po' il calcio italiano. Dispiace molto". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'indomani dell'esclusione per un anno dalle competizioni europee del club rossonero. "Oggi ho sentito Fassone, speriamo che il Tas porti notizie positive al Milan - aggiunge -. La storia di questo club non merita una decisone simile, risultati sportivi scritti nella pietra, un'infinità di trofei internazionali, a partire dalle sette Champions. Vediamo, c'è il Tas". "Se qualcosa non ha funzionato nel sistema italiano? Per rispondere bisogna conoscere bene chi ha responsabilità e chi ha diritti e doveri, ci sono aspetti che sono tutti in capo a degli organi della Federcalcio - conclude il presidente del Coni -. Io onestamente non so dire se c'è qualcosa che non ha funzionato, non mi sento assolutamente di sostenerlo, e non darei nemmeno spazio a queste illazioni".