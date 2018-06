ROMA, 28 GIU - "Penso a Noemi, tragicamente scomparsa pochi giorni fa: ho pregato per lei e per la sua famiglia, oggi la ricordo insieme a voi". È il pensiero che, in occasione della visita di una delegazione di nuoto al Vaticano, Papa Francesco rivolge a Noemi Carrozza, la stella del nuoto sincronizzato scomparsa di recente in un incidente stradale.