Basket: oltre 1 milione spettatori in A

BOLOGNA, 28 GIU - Sono state 1.038.397 (per una media di 3.904 a partita) le presenze totali nei palasport della Serie A di basket nello scorso campionato (regular season più playoff). Il dato è sostanzialmente in linea con quello della scorsa stagione (erano stati 1.063.077 ma con tre partite disputate in più). L'indice di riempimento è stato del 77,7% con Umana Reyer Venezia in testa (97,2%), Virtus Segafredo Bologna al secondo posto con 96,6% e Banco in Sardegna Sassari al terzo (91,2%). Dalla stagione 2009/2010 la serie A non è mai scesa sotto il milione di presenze. In totale gli incassi delle 16 società sono stati di 13.867.538 euro nell'intera stagione, in aumento rispetto al 2016-17. Quattro società hanno superato il milione di incassi: Bologna, Sassari, Milano e Reggio Emilia.