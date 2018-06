F1: Ricciardo, a breve decido su futuro

ROMA, 28 GIU - "Vorrei mettere qualcosa nero su bianco prima della pausa. Quest'anno vorrei godermi le vacanze a mente libera. Ho le idee ben chiare e credo che entro due settimane potrò dare l'annuncio". Così nella conferenza stampa del giovedì in Austria Daniel Ricciardo, uno degli uomini-mercato nella Formula 1, visto che è in scadenza con la Red Bull. Lì'accordo tra il team e la Honda per la fornitura di power unit per la prossima stagione "mi ha aiutato, perché mi permette di fare una scelta con tutte le carte sul tavolo", ha aggiunto l'australiano, a lungo avvicinato alla Ferrari e anche alla Mercedes. In vista della gara di domenica allo Spielberg, Ricciardo si è detto fiducioso "viste buone prove che abbiamo dato in questa stagione". "Siano lontani dalla vetta della classifica, ma il team ci ha sempre appoggiato. Portando un altro paio di migliorie entro la fine dell'anno - ha affermato il pilota della Red Bull -, possiamo provare a rosicchiare punti".