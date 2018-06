Calcio Catania, all'accordo con Sottil manca solo la firma

Nessun mistero e neanche sorprese dell'ultim'ora perché tutto è fermo a quanto da noi anticipato domenica scorsa: tra il Catania e Sottil accordo raggiunto sulla parola, ma ancora manca la firma del contratto perché il tecnico torinese che guiderà gli etnei nel prossimo campionato di Serie C, deve prima svincolarsi “ufficialmente” dal Livorno - lo farà a breve -, società con la quale Sottil ha avuto contrasti tanto è vero che i dirigenti toscani vogliono adesso che sia il tecnico a dimettersi. Ieri pomeriggio l’amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, alla nostra precisa domanda se l’ex difensore rossazzurro fosse già il nuovo allenatore del club etneo, è stato fin troppo chiaro ed esplicito: «Si diventa allenatore di una squadra quando si firma un contratto... e al momento non esiste contratto con nessuno». Lo Monaco non ha aggiunto altro, ma siamo pienamente d’accordo, meglio aspettare l’ufficialità soprattutto nel complesso mondo del calcio dove gli accordi vanno ratificati, e a questo punto sembra fin troppo evidente che l’annuncio di Sottil nuovo tecnico della Catania verrà dato in una conferenza stampa che si svolgerà tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

UN ALTRO VOLTO DEI TEMPI BELLI. L’ex difensore che ha indossato la maglia rossazzurra dal 2005 al 2008 - una stagione in B e due in A - tornerà così come guida tecnica nella città che gli ha dato tante soddisfazioni. Sottil guiderà un gruppo che dovrà avere come unico e preciso obiettivo il ritorno in Serie B . Sottil la cui avventura da allenatore è cominciata nel 2011 con i giovanissimi del Lucento, oggi sulla carta è tra i migliori tecnici della categoria come confermano le sue esperienze a Siracusa, Gubbio, Cuneo, Pagani, di nuovo a Siracusa e ultima tappa Livorno dove nel campionato da poco finito, tra esoneri e richiami, ha conquistato la promozione in B. Meglio di così.... Per quanto riguarda le sue preferenze e il modo di vedere il calcio, Sottil ha spesso puntato sul 4-2-3-1 che ha permesso all'attaccante del Livorno Vantaggiato di segnare gol decisivi. Conforta anche sapere che il rapporto tra lui e l’ad Lo Monaco sia stato sempre cordiale, di stima reciproca, e quindi entrambi potranno ben operare su un mercato dove il Catania dovrà muoversi con lungimiranza.

PUNTARE SUI GIOVANI. Inutile negare che il Catania abbia bisogno di pedine nuove e di giocatori dotati di quella freschezza atletica e voglia di emergere che non possono mai più avere i giocatori più anziani. In questo si dovrà gradualmente cambiare registro pur contando ovviamente sull'innegabile talento e bravura di elementi come capitan Marco Biagianti che siamo sicuri darà un contributo notevole e prenderà la squadra per mano dall'alto della sua esperienza. Per il resto spetta al trio Lo Monaco-Argurio-Sottil apportare le dovute modifiche, ma restiamo dell’avviso che in Serie C serviranno giocatori pronti a correre dal primo all'ultimo minuto. Molto del resto dipenderà anche dalle cessioni che il Catania farà pur tenendo presente che Lo Monaco non sembra orientato a fare “rivoluzioni”. Si rifletta però prima di cedere qualche giovane elemento che è stato una dei giocatori rivelazione della Serie C e ci riferiamo proprio a Bogdan anche se probabilmente il ds Argurio ha già in mente qualche altro croato di belle speranze da proporre all'amministratore delegato rossazzurro per il prossimo anno.