Marquez, 5-6 piloti in lotta per titolo

ROMA, 28 GIU - "Montmelò è stato un bellissimo fine settimana perché abbiamo aumentato ulteriormente il nostro vantaggio. Lunedì abbiamo anche fatto qualche passo in avanti. Continueremo a lavorare per trovare l'assetto migliore". Marc Marquez ha parlato nella conferenza stampa che precede la gara del motomondiale in Olanda. "Ora siamo qui ad Assen, un circuito che mi piace, soprattutto nell'ultima parte - ha aggiunto il leader della classifica - Non è uno dei migliori ma mi diverto, riesco a guidare bene ed essere continuo. Cercherò di essere sul podio. La lotta per il titolo? E' aperta a 5-6 piloti".