Mondiali: Tunisia batte Panama 2-1

ROMA, 28 GIU - Nella Mordovia Arena di Saransk la Tunisia vince 2-1, in rimonta, la sfida con Panama che metteva di fronte le cenerentole del Gruppo G, dove erano già qualificate agli ottavi Belgio ed Inghilterra. Panama, alla sua prima presenza in una fase finale del Mondiale di calcio, è passata in vantaggio nel primo tempo grazie ad un tiro di José Rodriguez deviato da Meriah. Nella ripresa si concretizza la reazione dei nordafricani, sulla spinta del loro miglior giocatore, Khazri. Suo il passaggio per l'1-1 firmato da Fakhreddine Ben Youssuf, sua il gol del vantaggio al 21'. Nel lunghissimo recupero Panama ha un'ultima occasione su punizione, ma il tiro di Barcenas è lento e centrale.