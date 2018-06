Il Chelsea offre 23 milioni per Golovin

ROMA, 29 GIU - Si complica la trattativa per il trasferimento di Alexander Golovin alla Juve. Lo scrive il Mundo deportivo, riferendo di un'intromissione fulminea di Roman Abramovich, patron del Chelsea, nella vicenda relativa al possibile trasferimento del centrocampista russo. Abramovich, scrive il quotidiano spagnolo, potrebbe far pesare la propria amicizia con il plenipotenziario del Cska, Yevgeny Giner, e c'è chi parla di un preaccordo già raggiunto fra la società russa e quella londinese, sulla base di 23 milioni. Abramovich sarebbe infastidito dalla possibilità che Golovin, anziché alla Juve, possa finire all'Arsenal, storico rivale dei 'Blues'. Anche il Barcellona ha mostrato interesse per il giocatore, tanto che il ds dei blaugrana, Robert Fernandez, ha già avuto dei colloqui con l'agente di Golovin, Oleg Artiomov, addirittura prima dei Mondiali. La novità principale, tuttavia, è l'irruzione di Abramovich nella trattativa e la sua offerta di 23 milioni, superiore a quella di 20 avanzata dalla Juventus.