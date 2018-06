Vedevano Colombia in tv, morti d'infarto

ROMA, 29 GIU - Due persone sono state stroncate da un infarto in Colombia, mentre assistevano alla partita fra i 'Cafeteros' e il Senegal, che ha deciso la qualificazione per gli ottavi dei Mondiali di calcio (Gruppo H). Un uomo di 34 anni, scrivono i media spagnoli, è deceduto ad Armenia, nella zona centro-ovest del paese. Era in casa e stava seguendo la partita, quando è stato colpito da un attacco di cuore: inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. L'altra tragedia si è verificata nel nord del paese, a Sabanalarga, dove un 78enne ha perso la vita, mentre si trovava in un bar e stava assistendo alla partita in tv.