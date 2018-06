A Hamilton libere Gp Austria, 3/o Vettel

ROMA, 29 GIU - Resta il britannico Lewis Hamilton in vetta alla lista dei tempi nelle prove libere del venerdì in vista del Gran premio di Austria di Formula 1. Nella seconda sessione, il pilota della Mercedes ha fatto segnare 1'04"579, migliorandosi di oltre due decimi rispetto alla mattinata e tenendo dietro il compagno di squadra Valtteri Bottas di 176 millesimi. Terzo tempo per Sebastian Vettel, con la Ferrari, staccato 236 millesimi. Il tedesco precede le due Red Bull di Daniel Ricciardo (+452) e Max Verstappen (+546), che ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel, a 0"341, quindi l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen (in ritardo di 686 millesimi). Settima la Haas di Romain Grosjean, mentre il compagno di team Kevin Magnussen, ottavo, è l'ultimo entro il secondo di distacco da Hamilton. Pierre Gasly (Toro Rosso) e Stoffel Vandoorne (McLaren) chiudono la top ten dei migliori riscontri cronometrici. Solo 19/o tempo per Fernando Alonso con la McLaren.