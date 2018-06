MotoGp: Aprilia, fiducia Espargarò

ROMA, 29 GIU - Prima giornata d'approccio per le Aprilia sul circuito di Assen. Nelle due sessioni di libere in vista del Gp d'Olanda, Aleix Espargaró ha chiuso con il 13/o tempo in 1'34.318 ma a solo mezzo secondo dai migliori cinque, ritrovando confidenza con la RS-GP. Scott Redding ha chiuso i due turni in 22/a posizione in 1'34.979 migliorandosi di quasi un secondo tra la prima e la seconda sessione. Per lo spagnolo è un miglioramento netto rispetto all'ultima gara corsa a Barcellona che, vista anche la classifica molto "corta", lo rende fiducioso per la giornata di qualifiche. "Oggi ho ritrovato sensazioni positive sulla mia Aprilia, molto meglio che a Barcellona - ha commentato Espargarò -. E' vero che non siamo in alto nella classifica provvisoria ma non siamo troppo lontani. Ho fatto molti giri tenendo un buon ritmo. Credo che domani avremo tutte le possibilità per migliorare ancora e, con un buon giro, puntare all'accesso diretto alla Q2".