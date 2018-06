Tennis: Wimbledon,sorteggio soft azzurri

ROMA, 29 GIU - Sono otto - record di presenze per l'Italia - i tennisti azzurri nel tabellone principale di Wimbledon, al via lunedì prossimo. Sorteggio soft, visto che l'unico a trovare una testa di serie al primo turno è Matteo Berrettini che, n. 80 del ranking mondiale, per la sua prima volta a Wimbledon dovrà vedersela con lo statunitense Jack Sock, numero 15. Fabio Fognini (n.16 al mondo) esordirà contro il giapponese Taro Daniel, mentre Marco Cecchinato, n.31 dopo l'exploit a Parigi, affronterà l'australiano Alex De Minaur (n.77). Avversario australiano anche per Andreas Seppi che debutterà contro John Patrick Smith, Paolo Lorenzi è stato sorteggiato contro il serbo Laslo Djere. Thomas Fabbiano ha pescato l'indiano Yuki Bhambri, mentre Stefano Travaglia sfiderà l'australiano John Millman. Lorenzo Sonego, ripescato come lucky loser, avrà lo statunitense Taylor Fritz. Nel tabellone femminile solo un'azzurra, Camila Giorgi, numero 56 del ranking mondiale, che affronterà al primo turno la lettone Anastasija Sevastova.