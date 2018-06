Mediterranei: vela e judo, è oro Italia

TARRAGONA (SPAGNA), 29 GIU - Arrivano dalla vela, dal judo e dalla bocce i tre ori azzurri conquistati nell'ottava giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Tra le 17 medaglie odierne (3 ori, 8 argenti, 6 bronzi) che consolidano il primato azzurro nel medagliere con 122 medaglie (41 ori, 43 argenti, 38 bronzi), splende l'oro nell'RS:X maschile firmato da Mattia Camboni, con Matteo Evangelisti ottimo bronzo. Ma la vela tricolore è sugli scudi in Catalogna con Silvia Zennaro, quinta nella prova odierna, che ha vinto l'argento nella Laser Radial. È di bronzo, invece, Flavia Tartaglini, terza per peggior scarto nell'RS:X femminile, al termine di una regata vibrante, caratterizzata dalle proteste. Ma anche l'atletica si prende la scena con Eseosa Desalu che conquista l'argento (in 20"77) nei 200 metri. Al femminile è d'argento anche Gloria Hooper (23"09, suo primato stagionale). Secondo posto poi per Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli (13"30) ma è d'argento anche Ottavia Cestonaro nel triplo.