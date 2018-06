Golf, Quicken Loans, spettacolo Molinari

ROMA, 30 GIU - Prova strepitosa di Francesco Molinari al Quicken Loans di golf. Sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm, nel Maryland (Stati Uniti), l'azzurro a metà gara è in 4/a posizione (132, -8) ad un solo colpo dalla vetta occupata dagli statunitensi Beau Hossler, Ryan Armor e Bryan Gay (131, -9). Cinque birdie e nessun bogey per l'azzurro, entusiasta al termine della gara. "E' stato un giro solido - il commento - e ben giocato. Sì, ho scelto di giocare in America e non a Parigi per collezionare punti fondamentali nella corsa alla FedEx Cup prima dell'inizio dei play-off". Prosegue lo straordinario momento di forma del piemontese che insegue la prima vittoria sul PGA Tour. Splendida rimonta anche per Tiger Woods che passa dalla 48/a all'11/a posizione grazie a un round show chiuso in 65 (-5) su un totale di 135 (-5).