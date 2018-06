Moto3,Bezzecchi vola in 3/e libere Assen

ROMA, 30 GIU - Marco Bezzecchi è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere della Moto3, in vista del gp di Olanda che si corre domani sul circuito di Assen. In sella a una Ktm il 19enne pilota italiano, leader della classifica mondiale, ha fermato il cronometro sul tempo di 1:42.308, staccando di 347 millesimi lo spagnolo Aron Canet su Honda, e il giapponese Tatsuki Suzuki a499 millesimi. Buon quarto posto in queste terze libere per l'altro italiano Enea Bastianini, su Honda, che ha accusato un ritardo di 512 millesimi, seguito da un altro italiano, Lorenzo dalla Porta, anche lui su Honda,a 603 millesimi.