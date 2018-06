Sampdoria, Jandrei conferma trattativa

GENOVA, 30 GIU - "Il mio agente sta ancora parlando con la società, non so molto della trattativa. Mi piacerebbe molto giocare nella Samp, vediamo se andrà tutto bene e io lo spero. Avremo presto qualche notizia". Così il portiere brasiliano della Chapecoense Jandrei intervistato da Samp news24.com conferma la trattativa col club blucerchiato e aspetta il via libera da parte del suo club. L'intesa dovrebbe arrivare nelle prossime ore come ha confermato anche il ds dei brasiliani Rui Costa visto che la Sampdoria ha aumentato l'offerta arrivando a tre milioni, la cifra chiesta dal Chapecoense per l'estremo difensore.