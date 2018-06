Settecolli, Pellegrini in finale 100 sl

ROMA, 30 GIU - Con il tempo di 54''07, Federica Pellegrini si qualifica per la finale dei 100 sl arrivando seconda nella batteria vinta da Blume in 53''92. Soddisfatta la veneta dopo la mancata qualificazione di ieri nella finale dei 50 sl: "Non ci speravo neanche un po' - ammette a fine gara - Sono arrivata qui molto stanca ma ora sto molto meglio, sono veramente molto contenta di questo tempo. Quest'anno abbiamo lavorato molto sui 100 ed è strano che siano venuti meglio oggi che non agli Assoluti". Pellegrini ha fatto anche il punto sui prossimi passi verso gli Europei di Glasgow ma anche in chiave 2020: "Questo è un anno un po' strano, prendiamo un po' quello che arriva, la mia non è una preparazione continua. Mi serviva staccare un po' e fare i prossimi due anni con più energia. Mi devo accontentare di quello che arriva e non è facile per me. Mi sono imposta che devo stare buona e tranquilla, le ultime due sono state due stagioni molto impegnative e alla soglia dei 30 anni devo prendermi un po' di respiro".