Moto2, Bagnaia domina terze libere

ROMA, 30 GIU - Francesco Bagnaia è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere della Moto2 in vista del gran premio che si correrà domani sul circuito di Assen in Olanda. Il pilota italiano e leader della classifica iridata, in sella a una Kalex, ha chiuso la sessione sul tempo di 1:37.930, lasciandosi alle spalle Romano Fenati staccato di 75 millesimi e poi lo spagnolo Jorge Navarro di 357 millesimi. Quarta posizione per il britannico Sam Lowes a 382 millesimi, quindi Mattina Pasini a 389 e Alex Marquez a 390.